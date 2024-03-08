Fatima filminin konusu ne? Fatima filminin oyuncuları kim?

Fatima filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Fatima filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Fatima filminin konusu ne? Fatima filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 20:34
Fatima filminin konusu ne? Fatima filminin oyuncuları kim?
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Fatima filminin yönetmen koltuğunda Marco Pontecorvo oturuyor. Filmin senaristliğini Marco Pontecorvo, Barbara Nicolosi ve Valerio D'Annunzio üstleniyor. Peki, Fatima filminin konusu ne? Fatima filminin oyuncuları kim? 

Fatima FİLMİNİN KONUSU NE?

Portekiz'in Fátima kentindeki üç genç çoban, tarihsel olaylara dayanarak, Meryem Ana'nın iman edenlere ilham veren ve Kilise ve hükümetin yetkililerini öfkelendiren ve onları hikayelerini geri almaya zorlayan vizyonlarını aktarıyor.

Fatima FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sonia Braga

Ana Moreira

Ângela Pinto

Harvey KeitelFatima FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Fatima filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.


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