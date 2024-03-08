Yayınlanma: 08.03.2024 - 21:08

Güncelleme: 08.03.2024 - 21:08

Z filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Brandon Christensen üstleniyor. Peki, Z filminin konusu ne? Z filminin oyuncuları kim?

Z FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, 8 yaşındaki oğullarının hayali arkadaşı tarafından musallat olunan bir ailenin gerilim dolu hikâyesini anlatıyor.

Z FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Keegan Connor Tracy

Sean Rogerson

Sara Canning

Stephen McHattie

Chandra West

Jett Klyne

Ali Webb

Harvey Keitel

Z FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Z filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.