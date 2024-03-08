Z filminin konusu ne? Z filminin oyuncuları kim?
Z filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Z filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Z filminin konusu ne? Z filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Z filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Brandon Christensen üstleniyor. Peki, Z filminin konusu ne? Z filminin oyuncuları kim?
Z FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, 8 yaşındaki oğullarının hayali arkadaşı tarafından musallat olunan bir ailenin gerilim dolu hikâyesini anlatıyor.
Z FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Keegan Connor Tracy
Sean Rogerson
Sara Canning
Stephen McHattie
Chandra West
Jett Klyne
Ali Webb
Harvey Keitel
Z FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Z filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.
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