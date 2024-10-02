Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Prens dizisi yeni sezon ne zaman?
Diziseverler Prens dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını ve neler yaşanacağını merak ediyor. Peki, Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Prens dizisi yeni sezon ne zaman?
BluTV'nin büyük beğeni toplayan komedi dizisi Prens, 3. sezonuyla izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Prens dizisi yeni sezon ne zaman?
PRENS 3. SEZON NE ZAMAN?
Prens dizisinin 3. sezon tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin 3. sezonunun 2025 yılında yayınlanması bekleniyor.
PRENS 2. SEZONDA NELER OLDU?
Macarlara karşı kazanılan zaferden sonra Prens, zafer sarhoşluğu yaşarken saraya Kuzeyden bir elçi gelir. İsveç Kralı'nın çağrısıyla Prens, Vikingler Diyarı'na doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar. Yolda karşısına çıkan korsanların teklifiyle hiçbir şey beklendiği gibi gitmezken, Bongomya'da da işler karışır.
PRENS DİZİSİ OYUNCULARI
Giray Altınok
Ceyda Düvenci
Aslı Tandoğan
Serdar Orçin
Çağdaş Onur Öztürk
Kerem Özdoğan
Derya Pınar Ak
Bahadır Vatanoğlu
Onur Özaydın
Çağlar Ertuğrul
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