Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Prens dizisi yeni sezon ne zaman?

Diziseverler Prens dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını ve neler yaşanacağını merak ediyor. Peki, Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Prens dizisi yeni sezon ne zaman?

Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Prens dizisi yeni sezon ne zaman?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2024 - 10:26

BluTV'nin büyük beğeni toplayan komedi dizisi Prens, 3. sezonuyla izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Prens dizisi yeni sezon ne zaman?

PRENS 3. SEZON NE ZAMAN?

Prens dizisinin 3. sezon tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin 3. sezonunun 2025 yılında yayınlanması bekleniyor.

PRENS 2. SEZONDA NELER OLDU?

Macarlara karşı kazanılan zaferden sonra Prens, zafer sarhoşluğu yaşarken saraya Kuzeyden bir elçi gelir. İsveç Kralı'nın çağrısıyla Prens, Vikingler Diyarı'na doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar. Yolda karşısına çıkan korsanların teklifiyle hiçbir şey beklendiği gibi gitmezken, Bongomya'da da işler karışır.

PRENS DİZİSİ OYUNCULARI

Giray Altınok

Ceyda Düvenci

Aslı Tandoğan

Serdar Orçin

Çağdaş Onur Öztürk

Kerem Özdoğan

Derya Pınar Ak

Bahadır Vatanoğlu

Onur Özaydın

Çağlar Ertuğrul


Etiketler: #prens #Prens Dizi #yeni sezon

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