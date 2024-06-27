Yayınlanma: 27.06.2024 - 12:10

Güncelleme: 27.06.2024 - 12:10

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın senaristliğini üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen ve Gökdeniz Uslu oturuyor. Geçtiğimiz günlerde ikinci sezonu ile izleyicisiyle buluşan dizinin ilk bölümü 16 Haziran 2023 tarihinde yayımlandı. Peki, Prens dizisinin 3. sezonu yayımlanacak mı, ne zaman yayımlanacak? Prens dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

PRENS DİZİSİNİN 3. SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2023 yılında yayın hayatına başlayan Prens dizisi bu yıl 2. sezonu ile ekranlardaki yerini almıştı. Dizinin 3. sezonu için henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da 3. sezonun 2025 yılının başında gelmesi bekleniyor.

PRENS DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Giray Altınok - Prens

Serdar Orçin - Kalesh

Ceyda Düvenci - Kraliçe Sion

Derya Pınar Ak - Hasharia

Aslı Tandoğan - Anarkhia

Çağdaş Onur Öztürk - Thenio

Onur Özaydın - Orion

Çağlar Ertuğrul - Kaptan Vandyke

Bahadır Vatanoğlu - Larg

Canberk Gültekin - Köle

Yılmaz Gruda - Larousse

Hüseyin Avni Danyal - Kral Thun

Faruk Barman - VII. Charles

Erarslan Sağlam - Saray veziri

Burak Demir - Macar kralı

Kürşat Demir - Saksonya prensi Philippe

Elçin Sangu - İray

Ebru Şahin - Csillia

Zeynep Tuğçe Bayat - Caren

Deniz Uğur - Macar kraliçesi

Kürşat Demir - Saksonya prensi Philippe

Mert Doğan - III. Vlad

Cemil Büyükdöğerli - Jager

Soner Türker - Büyücü

Cansu Diktaş Altınok - Kraliçe Violette

Levent Özdilek - Nostradamus

İnanç Konukçu - Hayalet

Demet Gül - Saksonya düşesi Admira

Sarp Aydınoğlu - Lustenau

Yağmur Sevgi Koysal - Yella

Miray Akay - Saksonya prensesi Anastasia

Devrim Kabacaoğlu - İsveç komutanı

Şevket Süha Tezel - Kuzen Ursa

Baturay Özdemir - Livonya dükü Şalk

PRENS DİZİSİNİN KONUS NE?

Prens, ailesinin isim verme zahmetine bile girmediği, genel olarak kimse tarafından sevilmeyen, kimsenin umrunda olmayan bir ülke olan Bongomia’nın Prens’inin başına gelen olayları konu ediyor.