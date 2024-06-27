Prens dizisinin 3. sezonu yayımlanacak mı, ne zaman yayımlanacak? Prens dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
Prens dizisinin 2. sezonu mayıs ayında izleyicisi ile buluşmuştu. Dizinin tutkunları yeni sezonun ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Prens dizisinin 3. sezonu yayımlanacak mı, ne zaman yayımlanacak? Prens dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın senaristliğini üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen ve Gökdeniz Uslu oturuyor. Geçtiğimiz günlerde ikinci sezonu ile izleyicisiyle buluşan dizinin ilk bölümü 16 Haziran 2023 tarihinde yayımlandı. Peki, Prens dizisinin 3. sezonu yayımlanacak mı, ne zaman yayımlanacak? Prens dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
PRENS DİZİSİNİN 3. SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
2023 yılında yayın hayatına başlayan Prens dizisi bu yıl 2. sezonu ile ekranlardaki yerini almıştı. Dizinin 3. sezonu için henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da 3. sezonun 2025 yılının başında gelmesi bekleniyor.
PRENS DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Giray Altınok - Prens
Serdar Orçin - Kalesh
Ceyda Düvenci - Kraliçe Sion
Derya Pınar Ak - Hasharia
Aslı Tandoğan - Anarkhia
Çağdaş Onur Öztürk - Thenio
Onur Özaydın - Orion
Çağlar Ertuğrul - Kaptan Vandyke
Bahadır Vatanoğlu - Larg
Canberk Gültekin - Köle
Yılmaz Gruda - Larousse
Hüseyin Avni Danyal - Kral Thun
Faruk Barman - VII. Charles
Erarslan Sağlam - Saray veziri
Burak Demir - Macar kralı
Kürşat Demir - Saksonya prensi Philippe
Elçin Sangu - İray
Ebru Şahin - Csillia
Zeynep Tuğçe Bayat - Caren
Deniz Uğur - Macar kraliçesi
Kürşat Demir - Saksonya prensi Philippe
Mert Doğan - III. Vlad
Cemil Büyükdöğerli - Jager
Soner Türker - Büyücü
Cansu Diktaş Altınok - Kraliçe Violette
Levent Özdilek - Nostradamus
İnanç Konukçu - Hayalet
Demet Gül - Saksonya düşesi Admira
Sarp Aydınoğlu - Lustenau
Yağmur Sevgi Koysal - Yella
Miray Akay - Saksonya prensesi Anastasia
Devrim Kabacaoğlu - İsveç komutanı
Şevket Süha Tezel - Kuzen Ursa
Baturay Özdemir - Livonya dükü Şalk
PRENS DİZİSİNİN KONUS NE?
Prens, ailesinin isim verme zahmetine bile girmediği, genel olarak kimse tarafından sevilmeyen, kimsenin umrunda olmayan bir ülke olan Bongomia’nın Prens’inin başına gelen olayları konu ediyor.
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