Prens'in yıldızı Giray Altınok baba oluyor
2018'de Cansu Diktaş ile evlenen Giray Altınok, baba oluyor. Altınok'un eşi Diktaş, 6.5 aylık hamile olduğunu açıkladı
Giray Altınok, kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile 2018'de nikâh masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten müjdeli haber geldi.
Cansu Diktaş, 6.5 aylık hamile olduğunu açıkladı. Hamilelik fotoğraflarını yayımlayan Diktaş'ın karnının iyice büyüdüğü görüldü.
Cansu Diktaş, sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflara "Bu fotolar konmadan olmuyormuş. 6.5 aylık göbiş ve ben..." notunu düştü.
Giray Altınok da eşine "Oy oy oy... Güzelliğe bak hele" sözleriyle karşılık verdi.
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