Çağlar Ertuğrul'dan 'Prens' açıklaması: 'Yasak Elma gibi'

Yayınlanma: 14.04.2024 - 09:35

Güncelleme: 14.04.2024 - 09:35

Giray Altınok’un muhteşem oyunculuğu ve kalemiyle fark yaratan "Prens" dizisinin 2. sezonu geçen bayramda BluTV’de yayınlanmaya başladı.

Konusu ve kadrosu kadar yeni oyuncularıyla da dikkat çeken MGX Film imzalı dizinin güçlü ekibine Çağlar Ertuğrul da katıldı. Dizide Kaptan Vandyke karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına verdiği röportajda "Giray’ı tanışmadan önce de severek takip ediyordum. Giray’ın bir dakikalık videolarını birbirimize yollardık. Babam da fanı… Güldür Güldür Güldür zamanı ‘Senin Seferihisarlı çocuk çıktı’ diyordu… Birinci sezonu izledikten sonra çok beğendim. Böyle bir iş gelince de tam da benim boşluk dönemime denk geldi inanılmaz bir karakter… Kuzeyli bir korsan olan Kaptan Vandyke’ı oynuyorum. Rol içinde rol durumları var; o çok hoşuma gitti. Yolumuz Prens’le kesişiyor. Kuzey krallığına kız istemeye gidiyoruz" dedi.





Dizinin kostümlerine gösterilen hassasiyete de dikkat çeken ve senaryosunu öven Çağlar Ertuğrul "Ortaçağ denilince hep savaşlar anlatıldı. Daha çok tarihi dönüm noktaları anlatıldı ama bu daha Yasak Elmavari, konak, köşk dizisi gibi…Ortaçağda anlatılmayan şeyleri anlatmak lazım. Seyircinin de bence hoşuna giden şey o… Bir anda beklenmeyen şeyler geliyor" diye konuştu.