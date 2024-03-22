'Prens' dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı...

Yayınlanma: 22.03.2024 - 21:09

Güncelleme: 22.03.2024 - 21:09

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleme aldığı, heyecan dolu maceralarıyla izleyicileri ekranlara kilitleyen "Prens" dizisinin ikinci sezon fragmanı yayımlandı. BluTV'de 9 Nisan'dan itibaren salı günleri yayımlanacak olan dizi, kimsenin umursamadığı Bongomia adlı ülkenin pek sevilmeyen prensinin başına gelen eğlenceli olayları konu ediniyor.

MGX Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor. Ünlü isimlerin eşlik ettiği kadroda, Giray Altınok'a Ceyda Düvenci, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Aslı Tandoğan, Hüseyin Avni Danyal ve Serdar Orçin gibi tanıdık yüzler bulunuyor. İkinci sezonunda ise Çağlar Ertuğrul ve Ebru Şahin gibi sevilen oyuncular da diziye katılıyor.