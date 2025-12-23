Repo Men filminin yönetmen koltuğunda Miguel Sapochnik oturuyor. Filmin senaristliğini Eric Garcia, Garrett Lerner üstleniyor. Peki, Repo Men filminin konusu ne? Repo Men filminin oyuncuları kim?

REPO MEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Yakın gelecekte geçen filmde The Union adlı bir şirket oldukça donanımlı ve pahalı mekanik vücut organları geliştirirler ve insan yaşamını uzatır ve geliştirirler.

Bu tıbbi gelişmenin kötü tarafı, ödemeler yapılmadığında şirket Repo Adam’ını yollayarak 'ürünü' geri alır. Remy, en iyi organ repo adamıdır. Fakat kendisi bir kardiyak sorunu yaşayınca ödemeleri yapamaz ve şirket Remy’nin ortağı Jake’yi, Remy’nin kalbini almak için gönderir.

REPO MEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jude Law

Forest Whitaker

Alice Braga

Liev Schreiber

Carice van Houten

Chandler Canterbury

Joe Pingue

Liza Lapira

Tiffany Espensen

Yvette Nicole

RZA T-Bone

Tanya Clarke

Howard Hoover

REPO MEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Repo Men filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.