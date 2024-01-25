Reyting sonuçları açıklandı: 24 Ocak Çarşamba günü en çok ne izlendi?

Yayınlanma: 25.01.2024 - 13:11

Güncelleme: 25.01.2024 - 13:11

Reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan en çok hangisinin izlendiği araştırıldı. Peki, 24 Ocak Çarşamba günü en çok ne izlendi?

24 OCAK GÜNÜ EN ÇOK NE İZLENDİ?

24 Ocak Çarşamba günü Survivor, Kuruluş Osman ve Sandık kokusu gibi yapımlar izleyici ile buluştu.

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Survivor All Star", 3.sırada Fox TV'de ekrana gelen "Şahane Hayatım" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Şahane Hayatım", 2.sırada "Kuruluş Osman", 3.sırada Show TV'de yayınlanan "Sandık Kokusu" yer aldı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Şahane Hayatım yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman ikinci sırada Sandık Kokusu, üçüncü sırada Şahane Hayatım yer aldı.

20+ABC1 listesinde de ilk sırada Kuruluş Osman ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Sandık Kokusu yer aldı.