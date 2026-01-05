RoboCop filminin yönetmen koltuğunda José Padilha oturuyor. Filmin senaristliğini David Self üstleniyor. Peki, RoboCop filminin konusu ne? RoboCop filminin oyuncuları kim?

ROBOCOP FİLMİNİN KONUSU NE?

Yıl 2029′dur ve çokuluslu şirket OmniCorp, robot teknolojisinin merkezindedir. İnsansız uçakları dünya çapındaki Amerika savaşlarını kazanmaktadır, şimdi ise bu teknolojiyi sivil cepheye getirmek istemektedirler. Alex Murphy sevgi dolu bir koca, baba ve Detroit’de suç ve yolsuzluğu engellemek için elinden geleni yapan iyi bir polistir. Bir görev sırasında ciddi anlamda yaralandıktan sonra, OmniCorp Alex’in hayatını kurtarmak için robotik bilimlerini kullanır. Çok sevdiği şehrin sokaklarına inanılmaz yeni yeteneklerle döner, fakar sıradan bir adamın daha önce asla karşılaşmadığı durumlar ile birlikte…

ROBOCOP FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Joel Kinnaman

Gary Oldman

Michael Keaton

Abbie Cornish

Jackie Earle Haley

Marianne Jean-Baptiste

Zach Grenier

Aimee Garcia

ROBOCOP FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

RoboCop filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.