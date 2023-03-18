RTÜK inceleme başlatmıştı.. Kızılcık Şerbeti dizisinden şaşırtan atak..

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 18:26

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 18:26

Cuma akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Ulusalpost'da yer alan bilgilere göre Yalı Çapkını dizisi şimdiye dek tam 30'dan fazla ülkeye satılmış durumda. Yalı Çapkını dizisi şimdi bu rekorunu başka bir diziye kaptırmak üzere.

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet.com.tr sayfalarında yayınladığımız bir içerikte; RTÜK'ün ''Kızılcık Şerbeti'' adlı diziye inceleme başlattığını duyurmuştuk. RTÜK'ün inceleme başlattığı ''Kızılcık Şerbeti'' dizisi sadece Show TV'nin değil Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasında zirveye yerleşti.

Şikayet üstüne şikayet alan dizinin böylesine bir reyting elde etmesi herkesi çok şaşırttı.

Birsen Altuntaş'ın aktardıklarına göre; Kızılcık Şerbeti bu hafta Yalı Çapkını'nı iki kategoride birden tahtından indirdi.

“Kızılcık Şerbeti” her hafta seyircisini artırarak devam ettiği yükselişini hız kesmeden sürdürüyor. Usta yapımcı Faruk Turgut’un imza attığı dizi 2 kategoride birden Yalı Çapkını’nı tahtından etti. Çok önemli bir Türkiye gerçeğini ekrana taşıyan dizi hakkında geçen hafta RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, inceleme başlatacaklarını açıklamıştı. Türkiye gündeminde ilk sırada yer alan diziyle ilgili 167 bin tweet atıldı.

Kızılcık Şerbeti Total’de 8.57 reytingle 2., AB’de 10.16 reytingle, ABC1’de ise 10.93 reytingle zirvede yer aldı. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizi Total’de 1.79, AB’de 1.71, ABC 1’de ise 2.11 reyting artışı yakaladı.

“Yalı Çapkını” dizisi ise Total’de 10.12 reytingle 1., AB’de 7.50 reytingle, ABC1’de ise 9.01 reytingle ikinci oldu.

“Tuzak” dizisi total’de 0.73 reyting ile 60., AB’de 0.67 reytingle 53. ve ABC1’de 0,97 reytingle 33. oldu. “Ateş Kuşları” total’de 5.52 reytingle 3., AB’de 2.73 reytingle 7., ABC 1’de ise 4.05 reytingle 9. oldu.