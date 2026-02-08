Rüya Gibi dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü ne zaman? Rüya Gibi dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Emir ve Aydan arasındaki güçlü bağ, Bora’nın yeni hamlesiyle büyük bir kırılma yaşar. Emir, Bora’nın arkasındaki gizli düşmana ulaşabilmek için tehlikeli bir oyunu göze alır. Çido, Ela’nın uyanışıyla kendisinden saklanan gerçeklerden habersiz, kısa sürecek bir huzura tutunur. Sezen ise korkuyla kendisini bekleyen tehlikeyi fark etmeden harekete geçer. Efe, öğrendiği bilginin ağırlığıyla sarsılırken her şeyi değiştirecek gerçeğe bir adım daha yaklaşır.

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Emir’in gerçekleri saklaması Aydan’la ilişkisine darbe vuruyor. Aydan’ın kuaförü terk ettiği tanıtımda Çiğdem ve Efe’nin arasında yaşanacaklar merak konusu oluyor. Aydan’ın Tarık’a, Sezen için söylediği “Ben doğurmadım ama annesi benim” sözleri ise tanıtımın finaline damga vuruyor.

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Rüya Gibi dizisinin 10. bölümü 8 Şubat Pazar akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.