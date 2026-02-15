Rüya Gibi dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü ne zaman? Rüya Gibi dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aydan, kazaya dair gerçeği sakladığı için Emir’le kurduğu hayattan vazgeçer ve başladığı noktaya döner. Çido ile yüzleşmesinin önünde ise sürpriz bir engelle karşılaşır. ÇAF’ı yeniden bir araya getirmek için çabalayan Çido, Efe ile buluşmasında sarsıcı bir manzarayla karşılaşır. Efe, Sezen’i kurtarmak için yaptığı hamleyle ünlenirken beklenmedik bir haber alır. Aydan’la Tarık’ın yıllardır sakladıkları büyük sırrı duyan Hayriye ise Aydan’ı tehdit ederek köşeye sıkıştırır. Aydan’ın en büyük korkusu gerçeğe dönüşürken abisi Eralp üzerinden ilerleyen büyük bir plan tüm taşları yerinden oynatmaya hazırlanır.

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Emir’in, Aydan’ın neyle tehdit edilirse edilsin onu koruyacağını söylediği anlar ve ikilinin romantik yakınlaşması dikkat çekiyor. Efe’nin Çiğdem’e her şeyi bildiğini söylemesi tansiyonu yükseltirken, Yasemin gerçeği büyük bir yıkımla itiraf ediyor ve Sezen’in Ela’ya çarptığını açıklıyor. Tüm güveni sarsılan Çiğdem’in ne yapacağı merak konusu olurken, Aydan’ın ağabeyi Eralp’in karşısına çıkmasıyla yılların hesaplaşması gün yüzüne çıkıyor. Tüm bu gelişmelerin tanıtımda görülmesinin ardından yeni bölümde yaşanacaklara dair merak giderek artıyor.

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Rüya Gibi dizisinin 11. bölümü 15 Şubat Pazar akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.