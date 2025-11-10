Rüzgarla Konuşanlar filminin yönetmen koltuğunda John Woo oturuyor. Filmin senaristliğini John Rice üstleniyor. Peki, Rüzgarla Konuşanlar filminin konusu ne? Rüzgarla Konuşanlar filminin oyuncuları kim?

RÜZGARLA KONUŞANLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonlar, Amerika'lıların geliştirdiği her şifreyi kırıp haberleşmelerini dinlemeyi başarırlar. Bunun üzerine Amerikan ordusu yüzlerce Navajo yerlisini askere alır ve onların dilinden kırılması çok zor yeni bir kod geliştirir. Bu yerliler cehpede haberleşmede görev alırlar ve anında şifre çözüp Amerikan ordusunun hızını arttırmaya yardımcı olurlar. Japonların bu şifreyi çözebilmesinin tek yolu, kodu konuşmasını bile bir Navajo yerlisini canlı ele geçirmekten geçer. Donanma bunu önlemek için her Navajo yerlisini korumakla görevli bir subay görevlendirir. Bu askerlerin görevi Navajo yerlilerini çatışmalarda korumak ama kodun düşman eline geçme tehlikesi belirdiğinde kodu korumak yani Navajo yerlisini düşman eline geçmeden öldürmektir.

RÜZGARLA KONUŞANLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicolas Cage

Mark Ruffalo

Peter Stormare

Christian Slater

Jason Isaacs

Frances O'Connor

Noah Emmerich

Adam Beach

Martin Henderson

RÜZGARLA KONUŞANLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Rüzgarla Konuşanlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.