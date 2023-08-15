Yayınlanma: 15.08.2023 - 15:05

Güncelleme: 15.08.2023 - 15:05

'Safir dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?' yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Yeni sezonda Safir dizisinin ayrıntıları şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, Safir dizisi ne zaman başlıyor? Safir dizisinin konusu nedir? Safir dizisinin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

SAFİR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin çekimleri doğal güzellikleri ve eşsiz mimarisiyle öne çıkan Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleşiyor. Ürgüp ve Kapadokya'nın eşsiz güzeliklerini ekrana taşıyacak olan dizi, konusunun yanı sıra görsel ögeleriyle de dikkat çekecek.

Merakla beklenen dizi, Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.

SAFİR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

İlhan Şen

Özge Yağız

Burak Berkay Akgül

İpek Tuzcuoğlu

SAFİR DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Hikayesi Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye ait olan, senaryosunu ise Burcu Över'in kaleme aldığı Safir dizisi, ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

SAFİR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Safir dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.