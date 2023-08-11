Yalı Çapkını dizisinde şoke eden ayrılık

Yayınlanma: 11.08.2023 - 15:43

Güncelleme: 11.08.2023 - 15:43

Geçen sezonun en çok izlenen dizilerinden 'Yalı Çapkını'nda yeni sezon için hazırlıklar sürüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide 'Pelin' karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman yeni sezon öncesi ekibe veda etti.

Kahraman'ın yeni dizi ve film görüşmelerini değerlendirmeye başladığı belirtildi.



