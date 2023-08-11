Yalı Çapkını dizisinde şoke eden ayrılık
Yalı Çapkını dizisinde bir oyuncunun yeni sezonda yer almayacağı öğrenildi.
Geçen sezonun en çok izlenen dizilerinden 'Yalı Çapkını'nda yeni sezon için hazırlıklar sürüyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide 'Pelin' karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman yeni sezon öncesi ekibe veda etti.
Kahraman'ın yeni dizi ve film görüşmelerini değerlendirmeye başladığı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Prof. Dr. Naci Görür, üç şehri işaret etti
- Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
- İstanbul'da ekmeğe zam!
- Sosyal medyada 'Tamer Karadağlı' tepkisi
- Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt
- Aytun Çıray’dan çok konuşulacak iddia
- Bu görüntüler laik Türkiye'den
- Antalya açıklarında deprem!
- Babuşcu ATM'lerde yeni dönemi açıkladı
- Fatih Portakal paylaştı: 'Yeni sözleşme yine imza'