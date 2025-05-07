Sahipsizler dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 07.05.2025 - 22:27

Güncelleme: 07.05.2025 - 22:27

Dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. Sahipsizler’in başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı ve Umut Kaplıca paylaşıyor. Sahipsizler dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediyor. Peki, Sahipsizler dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahipsizler dizisinin yeni bölümü 7 Mayıs Çarşamba Star TV ekranlarındaki yerini alacak.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Duygu'ya sahip çıkıp ona destek olduğu için Devran’dan tepki gören Azize, geri adım atmayarak doğru olduğuna inandığı şeyi yapmaya karar verir. Bu durum, Devran ile arasındaki çatışmanın devam etmesine neden olur. Yusuf’un eski nişanlısı Buket’in yurt dışından dönmesi, Yusuf ile Zeliha arasında ortaya çıkabilecek gerilimlerin habercisidir. Vahap Alaz’la görülecek bir hesabı olduğunu söyleyen Fırat, onun tüm servetinde hakkı olduğunu iddia ederek bir anda karşısına çıkar. Pervin ve Devran, kim olduğunu henüz bilmedikleri bu adama çok öfkelenir. Okulda futbol oynarken fenalaşan Samet’in kalbinde önemli bir sorun olduğu ortaya çıkar. Bu gelişme, kardeşlerini derinden sarsar.