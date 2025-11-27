Sahipsizler dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Sahipsizler dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahipsizler dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu?

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Azize, annesine kavuştuğu anda onu yeniden kaybedince büyük bir yıkım yaşar. Öfke ve acıyla Devran, anlaşmayı bozduğunu düşünerek otele gider. Devran ise gerçeği kanıtlamaya çalışırken, Vahap’ın aileyi korumak için silahları sakladığını itiraf etmesi, baba-oğul arasında ipleri kopma noktasına getirir.

Devran, hem Azize’ye hem de ailesine verdiği söz arasında sıkışır. Haşmet annesini Osman’dan uzak tutmaya çalışsa da işler tersine döner; Osman, Remziye’ye ani bir evlilik teklifi eder. Haşmet, annesini “korkulu rüyası” Osman’a kaptırmamak için yeni planlar peşine düşer. Zeliha cephesinde ise, Yusuf’un yalanlarının ortaya çıkması, ilişkide büyük bir kırılmaya yol açar.

Öte yandan Aras, iki taraf arasında görünmez bir savaş yürütürken, Alazlar’ı bitirmek için ilk hedefini Vahap’a çevirir. Azize annesine kavuşmaya çok yaklaşırken, Devran bu kez babasını kaybetme tehlikesiyle yüzleşir.

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahipsizler dizisinin yeni bölümü 3 Aralık akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.