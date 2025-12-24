Sahipsizler dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Sahipsizler dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahipsizler dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu?

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Devran, Aras’ın gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla büyük hesaplaşmanın fitilini ateşler. Aşiretin başına geçebilmesi için silahların yerini bulmak zorundadır ve Aras’ı mahzende zincire vurarak konuşturmak için en sert oyununu devreye sokar.

Bala, geçmişiyle yüzleştikçe deliliğin eşiğine sürüklenir ve Yavuz’u öldürmeye karar verir. Zeliha hamile olduğunu öğrenir; Yusuf mutluluktan havalara uçsa da ikili bunu şimdilik gizlemek zorundadır.

Öte yanda Süheyla, Melis’i kurtarmak için “hamileyim” yalanını söyler ve Haşmet bir anda ikinci kez baba olma heyecanına kapılır.

Yaşam mücadelesi veren Vahap gözlerini açar ve Devran’a tek bir emir verir: Aras’ı ortadan kaldır. Devran ise bir yandan silahların peşinde koşarken, diğer yandan babasının baskısıyla Aras’ı öldürmenin eşiğine gelir. Fakat beklenmedik bir haber tüm dengeleri değiştirecektir.

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahipsizler dizisinin yeni bölümü 24 Aralık Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.