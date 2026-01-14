Sahipsizler dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Sahipsizler dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahipsizler dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu?

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cemo’nun Haşmet’i vurmasıyla iki aile arasındaki gerilim geri dönülmez bir noktaya taşınır. Haşmet hastanede ölümle pençeleşirken, Cemo’nun attığı bu adım herkesin kaderini bir günde değiştirir. Bir yanda oğlunu ne pahasına olursa olsun korumaya yeminli Bala, diğer yanda ise doğru olanın hatanın bedelini ödemek olduğunu savunan Azize vardır.

Alazlar cephesinde ise fırtına dinmez. Vahap ve Pervin, oğulları Devran ve Hazar’ı aynı masaya oturtarak aşireti birlikte yönetmelerini ister. Ancak aşiretin geleceği konusunda ters düşen iki kardeşten Devran, Hazar’ın aksine aşireti kirli işlerden arındırmak istemektedir. Hazar ise Cemo’nun yarattığı kaosu fırsata çevirerek sessizce kendi planını hayata geçirmeye hazırlanır.

Öte yandan ailesi, Yusuf’un Zeliha’yı hayatından tamamen çıkarması için baskı kurarken; Yusuf, ailesi ile sevdiği kadın arasında ağır bir sınavdan geçer. Cemo ise kaçmakla teslim olmak arasında gidip gelirken, alacağı karar her şeyin seyrini belirleyecektir.

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahipsizler dizisinin yeni bölümü 14 Ocak Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.