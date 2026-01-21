Sahipsizler dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sahipsizler dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahipsizler dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu?

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cemo’nun hapse girmesiyle Azize’nin verdiği kararın bedeli ağırlaşır. Kardeşlerini korumak adına büyük bir fedakarlık yapan Azize, annesi Bala ve kardeşlerinin öfkesinin hedefi olur. Bala, yaşadığı acının sorumlusu olarak Azize’yi görürken, aile ilk kez gerçek anlamda bölünmenin eşiğine gelir. Zeliha ve Yusuf, her şeyi geride bırakıp kendi ayakları üzerinde durmaya karar verirken; Haşmet, oğlunu eve döndürmek için her yolu denemeye hazırdır.

Azize’nin yokluğunda Bala, çocuklarıyla birlikte hayatın sert gerçekleriyle yüzleşir. Fidan’ın rahatsızlanması, bu mücadeleyi daha da ağırlaştırır. Yalnızlık ve suçluluk duygusuyla baş etmeye çalışan Azize’nin alkolün etkisi altındayken kaynanası Pervin’e kazara arabayla çarpması, evdeki tüm dengeleri altüst eder.

Devran ise aşiret içinde patlak veren ciddi bir kriz nedeniyle Azize’nin yanında olamaz. Zorla evlendirilmek istenen Aysel’in kaçışı, aşireti kan davasının eşiğine sürüklerken; Devran felaketi önleyecek bir yol arar, Hazar ise bu belirsizliği kendi lehine çevirerek aşiretin başına geçme planını devreye sokar.

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahipsizler dizisinin yeni bölümü 21 Ocak Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.