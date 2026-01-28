Sahipsizler dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sahipsizler dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahipsizler dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu?

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Tufan’ın Aysel’i geri almak için Azize’yi kaçırmasıyla büyük bir kaos patlak verir. Azize’nin hamile olduğunu öğrenen Devran, hayatının en mutlu haberini aldığı anda büyük bir yıkım yaşar; karısını ve doğmamış bebeğini kurtarmak için zamana karşı amansız bir yarışa girer. Çocuklarıyla birlikte Yavuz’un çiftliğine sığınan Bala, Cemo’yu kurtarabilmek için Yavuz’un getirdiği avukata umut bağlar. Annesinin çiftlikte kaldığını öğrenen Azize ile Bala arasında ise geçmişin tüm hesaplarının açıldığı büyük bir yüzleşme yaşanır.Öte yandan hamile olan Zeliha, düşük riski nedeniyle hastaneye kaldırılır. Doktor, Zeliha’nın stresten kesinlikle uzak durması gerektiğini söylerken Yusuf, Azize’nin kaçırıldığını ondan gizlemek zorunda kalır. Devran, Azize’yi kurtarmak için seferber olurken Hazar’ın Azize’nin hamile olduğunu öğrenmesi tüm planlarını altüst eder. Hazar, bu bebekten kurtulmak için tehlikeli bir yol bulur.

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahipsizler dizisinin yeni bölümü 28 Ocak Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.