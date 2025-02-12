Yayınlanma: 12.02.2025 - 19:32

Güncelleme: 12.02.2025 - 19:32

Dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. Sahipsizler’in başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı ve Umut Kaplıca paylaşıyor. Sahipsizler dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediyor. Peki, Sahipsizler dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahipsizler dizisinin yeni bölümü 12 Şubat Çarşamba Star TV ekranlarındaki yerini alacak.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Faruk, Azize'nin zorla evlendirildiğini düşünür ve onu korumak isterken Devran ile karşı karşıya gelir. Bu durum, ikili arasındaki gerilimi artırır. Azize, kardeşlerinin hayatını koruyabilmek için birçok fedakarlık yapar ve Yavuz tehlikesini sona erdirmeye çalışır. Fidan, Zeliha ile Yusuf arasındaki özel bir yakınlaşmaya tanık olur. Bu gelişme, ablasıyla yaşadığı çatışmaları daha da artırır. Cemo, Melis'i korumak için bir kavgaya karışır ve büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Cevdet, çocukları koruyabilmek için elinden geleni yapar ancak kendini bir saldırının içinde bulur.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Anne babalarını bir gece içinde, ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım’ın başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarının hikayesidir. Hikâye İstanbul’da geçse de kardeşlerin başına gelen trajedinin kökeninde anne babaları Bala ve Rıfat’ın büyük aşkları vardır. Bu imkânsız aşk İstanbul’dan çok uzakta, Mardin’in bir köyünde başlar. Kendisine yetimhaneden sonra sahip çıkan Cevdet Baba tarafından yetiştirilen Rıfat, Bala’nın yaşadığı köyde öğretmenlik yapmaktadır.

Bala ve Rıfat birbirlerini ilk gördükleri anda aşık olurlar. Fakat Mardin’in en zenginlerinden, büyük bir nakliyat şirketinin sahibi Nedim Uzunkaya’nın tek oğlu Yavuz da Bala’ya takıntılı derecede aşıktır ve onu kaçırıp kendisine tutsak eder. Yavuz’un korkunç işkenceleri bebeği dünyaya geldiğinde daha da büyür. Rıfat Bala’dan asla vazgeçmez ve Bala kucağındaki çocuğuyla birlikte sonunda Rıfat’la kaçmayı başarır. Mardin’den kaçtıkları araç kaza yapınca kimliklerini kaza yerinde bırakıp kendilerine öldü süsü veren Bala ve Rıfat, gözlerden ırak bir ormanda kendilerine yepyeni bir yaşam kurarlar.

Ormanda inşa ettikleri kulübeyi aşkları ve umutlarıyla bir masal evine dönüştürürler. Sırayla çocuklarının dünyaya gelmesiyle aileleri gittikçe genişler. Bala ve Rıfat her şeylerini ortaya koyarak, kayıtsız, kimliksiz ama çok güzel altı çocuk yetiştirirler. İnsanlardan uzak ama oldukça huzurlu, aslında tam da düşledikleri gibi bir hayata sahiptirler artık. Ancak ilmek ilmek işledikleri bu yuva Yavuz’un intikam hırsıyla evlerini bastığı gün adeta başlarına çöker. Anne ve babalarının onlara öğrettikleriyle evden kaçmayı başaran 6 kardeşin artık annesi de babası da büyük ablaları “Azize” olmuştur.

Nereye gideceklerini bilemeden ortada kalan altı kardeş, Samet’in aklına gelen bir fikirle İstanbul yoluna du¨şerler. Yüzünü hiç görmedikleri ama babasının tek güvendiği insan olduğunu bildikleri “Aslan amcalarına” gideceklerdir. Ancak şehirde yaşayan insan için bile oldukça korkutucu olabilen İstanbul, hayatları boyunca ormandan dışarı çıkmamış altı kardeş için binbir mücadele ve tehlikelerle doludur. Bu ürkütüçü şehir içinde, çocukların yolu “Aslan amcalarından” önce Haşmet ve onun oğlu Yusuf’la kesişecek, yolun sonu Aslan amcaya çıkana kadar binbir zorlukla sınanacaklardır.

Her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesidir. Kendileri de henüz gerçek anlamda yetişkin olmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım’ın iyiliği uğruna erkenden büyümek zorunda kalan çocuklardır. Bütün hikâye Mardin’de, masum bir aşkla başlamıştır. İstanbul ise kardeşleri için her şeyi yapmaya ant içen bu üçlüyü çok çetin sınavlara sokacaktır…