İlk bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu: Kral Kaybederse dizisi hakkında merak edilenler...

Yayınlanma: 12.02.2025 - 16:14

Güncelleme: 12.02.2025 - 16:15

Yeni sezon dizileri arasında merak edilen yapımlar arasında yer alan Kral Kaybederse, 11 Şubat Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara geldi.

Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı dizi, Kenan Baran'ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte nasıl değiştiğini etkileyici bir şekilde ekrana taşıyor.

KRAL KAYBEDERSE'NİN KONUSU NE?

Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay’ın oturduğu Kral Kaybederse oyuncuları ve konusu merak ediliyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan yapım; güç, hırs, aşk ve ihanet temalarını derinlemesine işleyecek.

HİKAYENİN MERKEZİNDE: AV MI, AVCI MI?

Güçlü duygular ve beklenmedik dönemeçlerle dolu bu hikaye, izleyiciyi bir avcının nasıl av haline geldiğini sorgulamaya davet ediyor. Aşkın ihanete, gücün zayıflığa dönüştüğü bir serüvende, kralın ne kaybedeceğini öğrenmek sadece başlangıç olacak.

Kenan Baran’ın zirveden hırslarına yenik düşüp dibi görmesini konu ediniyor. Güçlü duygular ve beklenmedik dönemeçlerle dolu Kral Kaybederse, izleyicilerini 'kralın' gerçekten neden kaybettiğini sorgulamaya davet ediyor.

Aşkın ihanete, gücün zayıflığa ve kazananın kaybedene dönüştüğü bu serüven, izleyiciyi sonuna kadar ekrana kilitleyecek. Çünkü kralın ne kaybedeceğini bilmek, hikâyenin sadece başlangıcı.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk’in birlikte kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosu şöyle:

Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz.