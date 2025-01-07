Yayınlanma: 07.01.2025 - 20:51

Güncelleme: 07.01.2025 - 20:51

Sahipsizler dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin tutkunları yeni bölümün ne zaman yayımlanacağını ve yeni bölümde neler olacağı araştırıyor. Peki, Sahipsizler dizisinin yeni bölümü neden yok? Sahipsizler dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yılbaşı haftası nedeniyle 30 Aralık haftasında çoğu dizinin yeni bölümü yayımlandı. Bazı diziler ara verdi. 1 Ocak Çarşamba günü Sahipsizler dizisi de ara veren dizilerden oldu. Dizinin 8 Ocak Çarşamba günü de yeni bölümü yayımlanmayacak. Sahipsizler dizisinin 8. bölümü 15 Ocak tarihinde yayımlanacak.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Azize'den vazgeçmeye niyeti olmayan Yavuz, Cemo'nun hayatına karşılık Azize'yi ister. Bu teklif herkesi öfkelendirirken, kardeşlerinin hayatını riske atmak istemeyen Azize çok fazla seçeneğinin olmadığını fark eder. Ablalarının gidişi kardeşler için yıkım olurken, Remziye ve Necla onlardan kurtulabilmek için yeni bir planı devreye sokarlar. Yavuz'un gerçek babası olduğunu kabul etmek istemeyen Azize bir çıkmazın içine sıkışırken, Hamiyet'in ona dair planını öğrenmek her şeyi daha da zorlu bir noktaya sürükler. Yavuz'un Azize'yi almasına mani olamayan Cevdet bu duruma çok üzülür, ancak Azize'yi kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır.