Yayınlanma: 06.01.2025 - 15:22

Güncelleme: 06.01.2025 - 15:22

Burak Yörük'ün yaşamı merak ediliyor. Seversin ve Taş Kağıt Makas gibi televizyon dizileri ile adını duyuran Burak Yörük'ün kim olduğu merak ediliyor. Peki, Sustalı Ceylan dizisinin Ferhat'ı Burak Yörük kim, kaç yaşında, nereli? Burak Yörük hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

26 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul’da doğdu. Anne tarafından Arnavut kökenlidir. Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gören Yörük, oyunculuk kariyerine 2002 yılında 6 yaşındayken başladı. "Sırlar Dünyası", “Biz Boşanıyoruz”, "Şeytan", “20 Dakika”, “Ben Onu Çok Sevdim” ve "Dayan Yüreğim" dizilerinde; "Perde" ve "Dede Korkut - Salur Kazan" filmlerinde yer alan Burak Yörük kariyerinde yükselişini “4N1K” filminde ve "4N1K İlk Aşk" dizisinde canlandırdığı Barış Ozansoy karakteri ile yaşadı. "4N1K 2" filminde ve "4N1K Yeni Başlangıçlar" dizisinde de Barış'ı canlandırdıktan sonra "Baraj", "Aşk Mantık İntikam" ve "Seversin" dizilerinde yer aldı.

BURAK YÖRÜK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2002 - Sır Kapısı/Sırlar Dünyası - Çocuk

2004 - Biz Boşanıyoruz - CanCan

2005 - Perde - Sokaktaki çocuk

2005 - Şeytan - Rüyadaki çocuk

2007 - Dede Korkut Hikayeleri-Salur Kazan - Salur Kazan

2013 - 20 Dakika - Tayfur Solmaz

2013-2014 - Ben Onu Çok Sevdim - Aydın Menderes

2015 - Hayat Yolunda - Recep

2017 - Dayan Yüreğim - Erdem

2017 - 4N1K İlk Aşk - Barış Ozansoy

2019 - 4N1K Yeni Başlangıçlar - Barış Ozansoy

2020-2021 - Baraj - Tarık Yılmaz

2021-2022 - Aşk Mantık İntikam - Çınar Yılmaz

2021-2022 - Seversin - Tolga Tuna

2024 - Taş Kağıt Makas

2025 - Yakında - Sustalı Ceylan - Ferhat