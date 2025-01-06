Sustalı Ceylan dizisinin Ferhat'ı Burak Yörük kim, kaç yaşında, nereli? Burak Yörük hangi dizi ve filmlerde oynadı?
atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan'da Ferhat karakterine hayat verecek olan Burak Yörük'ün yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Sustalı Ceylan dizisinin Ferhat'ı Burak Yörük kim, kaç yaşında, nereli? Burak Yörük hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Burak Yörük'ün yaşamı merak ediliyor. Seversin ve Taş Kağıt Makas gibi televizyon dizileri ile adını duyuran Burak Yörük'ün kim olduğu merak ediliyor. Peki, Sustalı Ceylan dizisinin Ferhat'ı Burak Yörük kim, kaç yaşında, nereli? Burak Yörük hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
BURAK YÖRÜK KİMDİR?
26 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul’da doğdu. Anne tarafından Arnavut kökenlidir. Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gören Yörük, oyunculuk kariyerine 2002 yılında 6 yaşındayken başladı. "Sırlar Dünyası", “Biz Boşanıyoruz”, "Şeytan", “20 Dakika”, “Ben Onu Çok Sevdim” ve "Dayan Yüreğim" dizilerinde; "Perde" ve "Dede Korkut - Salur Kazan" filmlerinde yer alan Burak Yörük kariyerinde yükselişini “4N1K” filminde ve "4N1K İlk Aşk" dizisinde canlandırdığı Barış Ozansoy karakteri ile yaşadı. "4N1K 2" filminde ve "4N1K Yeni Başlangıçlar" dizisinde de Barış'ı canlandırdıktan sonra "Baraj", "Aşk Mantık İntikam" ve "Seversin" dizilerinde yer aldı.
BURAK YÖRÜK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2002 - Sır Kapısı/Sırlar Dünyası - Çocuk
2004 - Biz Boşanıyoruz - CanCan
2005 - Perde - Sokaktaki çocuk
2005 - Şeytan - Rüyadaki çocuk
2007 - Dede Korkut Hikayeleri-Salur Kazan - Salur Kazan
2013 - 20 Dakika - Tayfur Solmaz
2013-2014 - Ben Onu Çok Sevdim - Aydın Menderes
2015 - Hayat Yolunda - Recep
2017 - Dayan Yüreğim - Erdem
2017 - 4N1K İlk Aşk - Barış Ozansoy
2019 - 4N1K Yeni Başlangıçlar - Barış Ozansoy
2020-2021 - Baraj - Tarık Yılmaz
2021-2022 - Aşk Mantık İntikam - Çınar Yılmaz
2021-2022 - Seversin - Tolga Tuna
2024 - Taş Kağıt Makas
2025 - Yakında - Sustalı Ceylan - Ferhat
En Çok Okunan Haberler
-
- O sütler zincir marketlerden toplatılıyor!
- Murat Övüç hakkında yeni gelişme!
- Bakanlık marka marka ifşa etti: Çikolata, peynir, köfte!
- Mülakat mülakat Cumhuriyeti yıkıyorlar
- 'Pişman değilim, devam edeceğim'
- Ferdi Tayfur'un Marmaris'teki evi görüntülendi
- Erdoğan'dan 'Gassal' yorumu
- 'Bari aldığınız vergiden dolayı bizi suçlamayın'
- 'Genç ve güzel' olan hastaları taciz etmişler!
- İstanbul'da toplu ulaşım zam teklifine ret