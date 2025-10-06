Sahipsizler dizisi 21. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Sahipsizler son bölümünde olanlar merak ediliyor. Peki, Sahipsizler dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu?

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Azize, Devran ve çocuklar öfkeli kalabalığın hedefi olurken imdatlarına Firuze yetişir ve onları kendi evine götürür. Ancak bu sığınma, Devran ile Azize’nin arasını açar. Devran, Firuze’ye güvenmeyip sorunları kendi başına çözmek isterken; Azize, çocukların güvenliği için mecburen Firuze’nin yanında kalmayı kabul eder.

Cemo, haksız yere suçlanmanın öfkesiyle sarsılırken; Bahar’ın eski sevgilisi Taylan yüzünden Yusuf’un gözaltına alınması Zeliha’yı derinden yaralar. Haşmet ve ailesi ise Azize’lerin evden gitmesini fırsat bilerek kendi çıkarlarının peşine düşer.

Öte yandan Firuze, Cevdet’in emaneti saydığı bu aileyi korumakta kararlıdır ve mahalleliyle hesaplaşmaya hazırlanır. Devran ise giderek yalnızlaşır ve çaresizlik içinde ailesini ayakta tutabilmek için yeni bir işe başlamak zorunda kalır. Ancak bu çaresizlik hem Devran’ı hem de Azize’yi istemedikleri kararların eşiğine sürükleyecektir.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahipsizler dizisinin 32. bölümü 7 Ekim Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.