Şahsiyet dizisine bomba transfer! FOX TV ünlü ismi kaptırdı
FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin sevilen oyuncusu Şahsiyet dizisine transfer oldu..
Dijitalde yayınlanmasına rağmen kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen Sevilen dizi Şahsiyet'in Kader'ini canlandırması planlanan Ahmet Mümtaz Taylan yerine son olarak Yasak Elma dizisi ile ekrana gelen usta oyuncunun geleceği öğrenildi.
Medya kulislerinde yer alan bilgilere göre İlk sezonu 2018'de Puhu Tv'de yayınlan Şahsiyet dizisinin oyuncu kadrosunda bomba gibi bir değişiklik yaşandı.
Haluk Bilginer ve Şebnem Bozoklu'nun başrolünde yer aldığı dijital bir platform için çekilen Şahsiyet dizisi kısa sürede büyük beğeni topladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Haluk Bilginer'li dizide sürpriz bir isim yer alacak. Ahmet Mümtaz Taylan geçirdiği ağır kalp ameliyatı nedeniyle son anda dizide yer alamamıştı.
Şahiyet'te Taylan'ın hayat vereceği "Kader" rolünü oynamak bir başka usta oyuncu Erdal Özyağcılar'a nasip oldu. Erdal Özyağcılar özellikle FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin en önemli yüzleri arasında yer alıyordu.
2018'de Puhu'da yayınlanan ilk sezonu büyük ilgi gören Ay Yapım imzalı dizinin 2. sezonu Agah Beyoğlu (Haluk Bilginer) ve kızı Zuhal'in (Şebnem Bozoklu) hikayesine yoğunlaşacak.
Yasak Elma dizisinde Hasan Ali'ye hayat veren Erdal Özyağcılar yaz sezonunda da TRT1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi dizisinde kısa bir süre yer almıştı. Dizi reytinglerde dibi görünce TRT1 ani final kararı vermiş ve Erdal Özyağcılar yıllar sonra yeniden gittiği Üsküp'ten tekrar İstanbul'a taşınmak zorunda kalmıştı.
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