Sahtekarlar dizisi final bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahtekarlar dizisinin final bölümü ne zaman yayımlanacak? Sahtekarlar dizisi bitiyor mu? İşte ayrıntılar...

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ertan ve Asya’nın yollarını ayıran karar, geride bıraktıkları her şeyi yeniden sorgulamalarına neden olur. Aralarındaki mesafe Asya’nın boşanma talebiyle büyürken, geçmişte kapanmış gibi görünen bazı defterlerin aslında hiç kapanmadığı ortaya çıkmaya başlar.

İkili yaşananlara rağmen birlikte çalışmaya devam ederken, çok büyük bir suç örgütüyle karşı karşıya olduklarını fark edip, buldukları izin peşinden giderler.

Bu sırada Taha ve Simla’nın karşısına çıkan beklenmedik bir gelişme, onları büyük bir ikilemin içine sürükler. Aynı günlerde Feray’ın fark ettiği bir detay, yıllardır kimsenin dokunmadığı bir gerçeğin kapısını aralayabilecek kadar güçlüdür.

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Ertan’ın izini sürdüğü ipuçları onu giderek daha karanlık bir noktaya götürürken, Bakizade Vakfı etrafında yaşanan gelişmeler dikkat çekmeye başlar. Ertan’dan haber alamayan Asya şüphelerinin peşinden gider. Öte yandan vakıf içinde fark edilen küçük bir detay, uzun süredir gizli kalan bir gerçeğin kapısını aralayabilecek kadar güçlüdür.

Bu hikayenin sonunda acaba yılların hesabı görülürken, suçlular cezasını çekip iyiler kazanabilecek mi?

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahtekarlar dizisinin final bölümü 14 Mart Cumartesi akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.