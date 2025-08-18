Sahtekarlar dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaristliğini Sema Ergenekon üstleniyor. Sahtekarlar dizisinin nerede ve ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Sahtekarlar dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sahtekarlar dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, babasıyla birlikte ülkenin önde gelen avukatlarından olan Ertan’ın, saygın iş insanı Hidayet Kutman’ın kritik bir davasını çözmek için, yoksul hayat süren işinde usta bir sahtekâr olan Reyhan’dan yardım istemesiyle başlayan ve ikisini tehlikeli bir oyunun içine çeken olayları konu alıyor.

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Burak Deniz

Hilal Altınbilek

Tamer Levent

Perihan Savaş

SAHTEKARLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sahtekarlar dizisi NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.