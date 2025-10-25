Sahtekarlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sahtekarlar dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Sahtekarlar dizisinin son bölümünde ne oldu? Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü ne zaman?

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kadir’in ardında bıraktığı gerçekle Ertan’ın dünyası ters yüz olmuştur. Köklerini ve gerçeğini kaybeden Ertan, annesini bulabilmek uğruna, kurduğu oyuna devam etmeye karar vermiştir. Sıradaki adım ise Asya ile Hidayet Bakizade’nin tanışmasıdır. Asya’yı bu görüşmeye hızla hazırlamak zorundadır. Ama Asya’nın öngörülemezliği her ikisini de tehlikeye atacak kuvvettedir. Asya, Hidayet Bakizade’yi kızı olduğuna ikna edebilecek midir?

Kadir’in öldüğü güne ait trafik cezası, büyük bir soru işareti yaratacaktır. Önder ise Ertan’ın bu cezayı görmesini istememektedir. Ertan babasının kaza geçirdiği gün gerçekte ne olduğunu öğrenebilecek midir?

Taha’nın borcunu ödemek için Ertan’la çalışmaya başlayan Asya her şeyi yoluna koyduğunu sandığı anda Taha’nın açtığı başka bir belayla mücadele etmek zorunda kalır. Üstelik bu kez yardım eli, hiç tahmin etmeyeceği biri tarafından uzatılacaktır.

Hidayet Asya’yı çocuklarıyla tanıştırmakta kararlıdır. Bu tanışma merasimi yeni sırlara ve büyük olaylara gebedir. Babalarının oyununu anlayan Bakizade kardeşlerin yenilmeye hiç niyeti yoktur. Koray’ın hamlesi Ertan’la Asya’nın ve kurdukları oyunun sonu mu olacaktır?

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü 26 Ekim Pazar akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.