Sahtekarlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahtekarlar dizisinin son bölümünde ne oldu?

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ertan ve Asya ayarladıkları gibi çıkmayan DNA sonuçları karşısında hayrete düşer. Bu durum Hidayet’i çok sevindirir, beklediği kızına kavuşmuştur artık. Hidayet’in çocukları için ise durum tam tersidir. Bu aile içinde bir savaş ilanı demektir.

DNA sonucunu Ertan’ın değiştirdiğini düşünen Asya kıyameti koparır. Oysa Ertan’ın da durumdan haberi yoktur. Üstelik kim değiştirdiyse kurdukları oyundan da haberdardır. Asya ve Ertan DNA sonucunu değiştiren kişiyi bulmak zorundadır. Ama bu yol ikisinin de tahmin edemeyeceği bir durakta sonlanır. Öte yandan Asya, Taha’nın işlediği suçun sonuçlarıyla da yüzleşir. Eyüp’ten gelen yeni tehdit ve teklif ile sarsılır. Ona sunulan karanlıkla tek başına savaşan ve çıkışsız kalan Asya, Ertan’dan yardım ister. Fakat Ertan’ın dünyası, Hidayet’in gönderdiği hediye ile çoktan alt üst olmuştur. Ertan bir yol ayrımındadır. Ya Hidayet’in emrini yerine getirip elini kirletecek ya da bu durumu lehine çevirecek bir çözüm bulacaktır.

Kurdukları oyun Ertan ve Asya’yı yutmak üzeredir. İkisi de çıkışsız bir yola girmiştir. Verdikleri kararlarla çıkışı bulabilecekler midir?

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü 9 Kasım Pazar akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.