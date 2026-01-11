Sahtekarlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahtekarlar dizisinin son bölümünde ne oldu?

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kardeşleriyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşayan Ertan, ne hissettiğini bilemez hâldedir. Hayatında ilk kez gerçek ailesiyle bu kadar yakın temas kurmuştur. Ancak Önder’den gelen Kadir’in ölümüne dair kritik bir ipucu, onu sert biçimde gerçekliğe çeker. Ertan ve Asya, Kadir’in ölümünün izini birlikte sürmeye başlar.

Simla, Asya’nın gerçekte kim olduğunu öğrenmiş; Asya’nın aileye yaklaşma nedenini sorgulamaya başlar. Taha aşkına sahip çıkmaya kararlıdır. Hem ayrılık yalanını telafi etmeye hem de ablasını korumaya çalışır. Ne var ki Hüma, Eyüp’ün eve gönderdiği fotoğrafı bulmuş ve Asya gerçeğinin peşine düşmüştür bile... Öte yandan İrem, Samet’e böbreğini vermek üzere ameliyata girerken; Eymir ile Feray arasındaki yakınlaşma hız kazanır ama aralarındaki derin uçurum da gün yüzüne çıkar.

Asya ve Ertan’ın kurduğu oyun artık son perdesine ulaşmıştır. Asya, gerçeğin her an gün yüzüne çıkabileceği bir eşikte dururken; Ertan, babasının ölümüne uzanan yolun kendi kanına çıkabileceği ihtimaliyle sarsılır. Aşkları onları ayakta tutmaya çalışsa da kader bu kez daha hızlıdır. Ve hem Asya hem de Ertan için, artık geri dönüşü olmayan bir yol başlamıştır.

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Ertan, babasının ölümüne dair şüphelerin giderek daraldığı bir çemberin içinde kalırken Koray’la karşı karşıya gelmesi onu geri dönüşü olmayan bir eşiğe sürükler. Asya ise yaşananların ağırlığı altında kardeşlerini ayakta tutmaya çalışmaktadır. Kendisine yöneltilen ithamlar sertleşir, bu kez susmak herkes için daha tehlikeli bir hâl alır.

Bakizade ailesi beklemediği bir suçun şüphesiyle sarsılır, Hidayet’in tehlikeyle burun buruna gelmesi bütün dengeleri altüst eder. Kimin kimi koruduğu, kimin kimi feda etmeye hazır olduğu giderek belirsizleşir. Aile içindeki ittifaklar çatırdar, gizli pazarlıklar, susturulmak istenen gerçekler ve beklenmedik karşı duruşlar birbiri ardına ortaya çıkar.

Tüm bu hengâmede Asya ve Ertan’ın sınavı ağırlaşır ve Bakizadeler'le yüzleşmeleri artık kaçınılmazdır.

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahtekarlar dizisinin 13. bölümü 11 Ocak Pazar akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.