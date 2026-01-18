Sahtekarlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahtekarlar dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ertan, babasının ölümüne dair şüphelerin giderek daraldığı bir çemberin içinde kalırken Koray’la karşı karşıya gelmesi onu geri dönüşü olmayan bir eşiğe sürükler. Asya ise yaşananların ağırlığı altında kardeşlerini ayakta tutmaya çalışmaktadır. Kendisine yöneltilen ithamlar sertleşir, bu kez susmak herkes için daha tehlikeli bir hâl alır.

Bakizade ailesi beklemediği bir suçun şüphesiyle sarsılır, Hidayet’in tehlikeyle burun buruna gelmesi bütün dengeleri altüst eder. Kimin kimi koruduğu, kimin kimi feda etmeye hazır olduğu giderek belirsizleşir. Aile içindeki ittifaklar çatırdar, gizli pazarlıklar, susturulmak istenen gerçekler ve beklenmedik karşı duruşlar birbiri ardına ortaya çıkar.

Tüm bu hengâmede Asya ve Ertan’ın sınavı ağırlaşır ve Bakizadeler'le yüzleşmeleri artık kaçınılmazdır.

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Bir gecede yaşananlar, herkesin hayatında onarılması güç kırılmalara yol açar. Asya, en büyük kaybıyla yüzleşirken acısı hızla öfkeye ve hesap sorma arzusuna dönüşür. Yaşananların ardındaki karanlık, onu beklemediği isimlerle ve sarsıcı gerçeklerle karşı karşıya getirir.

Ertan, hatırlamadığı o geceye dair parçaları bir araya getirmeye çalışırken, eksik kalanlar süreci çıkmaza sürükler. İki cinayetin de baş şüphelisi olarak görülmesi üzerindeki baskıyı her geçen an artırır.

Hidayet, dağılmak üzere olan düzeni yeniden kurmak ister. Attığı her adım, yaptığı her hamle aile içindeki kırılgan dengeleri daha da sarsar.

Asya ve Ertan, yas ile sadakatin iç içe geçtiği bir eşiktedir. Sorular çoğalır, cevaplar gecikir. Herkesin bir şeyler sakladığı bu gecede, gerçeğe en çok yaklaşanın ödeyeceği bedel kaçınılmazdır.

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahtekarlar dizisinin 14. bölümü 18 Ocak Pazar akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.