Sahtekarlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahtekarlar dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Eyüp’ün kurduğu plan tıkır tıkır işlerken Ertan, Bakizade yalısına gitmek zorunda kalır. Bakizade yalısında kurulan yeni düzen, aile içindeki güç dengelerini sarsar. Ev hapsiyle birlikte Ertan merkezde kalırken, Asya hem sevdiği adam için orada yaşamaya çalışır hem de kardeşi için yürüttüğü arayışı sürdürür. Kıvılcım’ın Ertan’a yakınlaşmaya çalışması Asya’nın iç huzurunu bozar; Hidayet’in Ertan ve İbrahim arasında yaptığı açık ayrım ise evdeki gerilimi görünür hâle getirir.

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Ertan’ın kelepçelerden kurtulmasının ardından Asya ile ulaştıkları yeni ipuçlarının peşine düşerler ve operasyon sahaya taşınır. Asya risk alarak doğrudan harekete geçer, Ertan ise dışarıdan yönlendirmeye çalışır. Ancak karşısına çıkan kişi tüm planı ters yüz eder.

Yalıda Hidayet kontrolü sertleştirir. Simla’nın durumu ve Kıvılcım’a yönelik tavır, Feray’ı açık bir cephe almaya iter. Hüma ise perde arkasında beklerken İbrahim dönüşüyle ödediği bedelleri hatırlatarak Hidayet’ten karşılık beklediğini açıkça ortaya koyar.

Asya’nın yürüttüğü gizli temas beklenmedik bir tehdide dönüşür. Ertan tehlikeyi fark ettiğinde artık zaman daralmıştır.

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahtekarlar dizisinin 17. bölümü 8 Şubat Pazar akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.