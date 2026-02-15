Sahtekarlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahtekarlar dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ertan’ın kelepçelerden kurtulmasının ardından Asya ile ulaştıkları yeni ipuçlarının peşine düşerler ve operasyon sahaya taşınır. Asya risk alarak doğrudan harekete geçer, Ertan ise dışarıdan yönlendirmeye çalışır. Ancak karşısına çıkan kişi tüm planı ters yüz eder.

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahtekarlar dizisinin 18. bölümü 15 Şubat Pazar akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.