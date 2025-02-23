Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı, yok mu? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman?

Now TV'de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, her Pazar akşamı izleyici karşısına çıkıyordu. Ancak yapımın yeni bölümü 23 Şubat Now TV yayın akışında yer almadı. Peki, Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı, yok mu? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman?

Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı, yok mu? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 14:53

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, son olarak 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bir paşa ailesini konu alan yapımın yeni bölümü 23 Şubat Now TV yayın akışında yer almadı. Peki, Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı, yok mu? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman? 

ŞAKİR PAŞA AİLESİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

23 Şubat 2025 Now TV yayın akışına göre Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

Yayın akışına göre, dizi saatinde Kızıl Goncalar dizisinin tekrar bölümü izleyici karşısına çıkacak.


Etiketler: #Şakir Paşa Ailesi #Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler