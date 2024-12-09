Tobın Köprüsü filminin konusu ne? Tobın Köprüsü filminin oyuncuları kim?
Tobın Köprüsü (The Aftermath) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tobın Köprüsü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tobın Köprüsü filminin konusu ne? Tobın Köprüsü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Tobın Köprüsü filminin yönetmen koltuğunda James Kent oturuyor. Filmin senaristliğini Anna Waterhouse, Joe Shrapnel üstleniyor. Peki, Tobın Köprüsü filminin konusu ne? Tobın Köprüsü filminin oyuncuları kim?
TOBIN KÖPRÜSÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
1946 yılı savaş sonrası yeniden ayağa kalkmaya çalışan Almanya... Rachael Morgan adında bir kadın soğuk bir kış gününde harabeye dönmüş Hamburg şehrine gelir. Bir İngiliz olan kocası Lewis, yerle bir olmuş şehri yeniden kuran ekiplerin birinde görevlidir. Çift bu yeni ortama alışmaya çalışırken, Rachael kocasının beklenmedik bir kararı karşısında şaşkına dönecektir: yaşayacakları büyük evi, evin önceki sahipleri olan Alman bir dul ve onun problemli kızıyla paylaşacaklardır. Savaşın trajedisinin gölgesinde yaşamaya çalışan bu 4 farklı insan bir düzen oturtmaya çalışırken, öfke ve keder duyguları tutku ve ihanetin kapılarını açacaktır...
TOBIN KÖPRÜSÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Keira Knightley - Rachael Morgan
Jason Clarke - Colonel Lewis Morgan
Alexander Skarsgård - Stephan Lubert
Kate Phillips - Susan Burnham
Martin Compston - Keith Burnham
Flora Li Thiemann - Freda Lubert
Jannik Schümann - Albert
Fionn O'Shea - Barker
Alexander Scheer - Siegfried Leitmann
Tom Bell - Captain Eliot
Jim High - British Soldier
Abigail Rice - Pamela Eliot
Jack Laskey - Wilkins
Rosa Enskat - Greta
Henry Pettigrew - Donnell
Naomi Frederick - Celia
TOBIN KÖPRÜSÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Tobın Köprüsü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.
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