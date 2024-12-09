Yayınlanma: 09.12.2024 - 17:11

Güncelleme: 09.12.2024 - 17:11

Tobın Köprüsü filminin yönetmen koltuğunda James Kent oturuyor. Filmin senaristliğini Anna Waterhouse, Joe Shrapnel üstleniyor. Peki, Tobın Köprüsü filminin konusu ne? Tobın Köprüsü filminin oyuncuları kim?

TOBIN KÖPRÜSÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

1946 yılı savaş sonrası yeniden ayağa kalkmaya çalışan Almanya... Rachael Morgan adında bir kadın soğuk bir kış gününde harabeye dönmüş Hamburg şehrine gelir. Bir İngiliz olan kocası Lewis, yerle bir olmuş şehri yeniden kuran ekiplerin birinde görevlidir. Çift bu yeni ortama alışmaya çalışırken, Rachael kocasının beklenmedik bir kararı karşısında şaşkına dönecektir: yaşayacakları büyük evi, evin önceki sahipleri olan Alman bir dul ve onun problemli kızıyla paylaşacaklardır. Savaşın trajedisinin gölgesinde yaşamaya çalışan bu 4 farklı insan bir düzen oturtmaya çalışırken, öfke ve keder duyguları tutku ve ihanetin kapılarını açacaktır...

TOBIN KÖPRÜSÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Keira Knightley - Rachael Morgan

Jason Clarke - Colonel Lewis Morgan

Alexander Skarsgård - Stephan Lubert

Kate Phillips - Susan Burnham

Martin Compston - Keith Burnham

Flora Li Thiemann - Freda Lubert

Jannik Schümann - Albert

Fionn O'Shea - Barker

Alexander Scheer - Siegfried Leitmann

Tom Bell - Captain Eliot

Jim High - British Soldier

Abigail Rice - Pamela Eliot

Jack Laskey - Wilkins

Rosa Enskat - Greta

Henry Pettigrew - Donnell

Naomi Frederick - Celia

TOBIN KÖPRÜSÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tobın Köprüsü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.