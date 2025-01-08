Yayınlanma: 08.01.2025 - 12:56

Güncelleme: 08.01.2025 - 12:56

Osmanlı’nın son dönemine ayna tutan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, çekim platosunda çıkan yangın ile gündeme geldi. Peki, Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman? Şakir Paşa Ailesi son bölümünde neler oldu?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ 4. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şakir Paşa Ailesi 4. yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin bir süre daha yayınlanması beklenmiyor. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimize yer vereceğiz.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ: MUCİZELER VE SKANDALLAR 3. BÖLÜM ÖZETİ

Cevat, hayalleri uğruna sorumluluklarını yerine getirmezken, Aniesi bu ilgisizlik karşısında giderek yalnızlaşır. Şakir Paşa’nın Cevat’a karşı daha da sertleşirken Aniesi’ye karşı yumuşuyor olması, İsmet Hanım’ı ikileme sokar. Ayşe, talibi çıkınca evlendiğinde babasından ve evinden ayrılacağı gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Sümbül’ün köşkün sakin düzenini bozacak adımları ise olayları daha da karmaşık bir hale getirir. Büyüyen gerginlik ve derinleşen sırlar, aile içindeki dengeleri altüst etmeye hazırlanır.