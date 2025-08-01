Saklambaç (Hide And Seek) filminin konusu ne? Saklambaç filminin oyuncuları kim?

Saklambaç filminin yönetmen koltuğunda John Polson oturuyor. Filmin senaristliğini Ari Schlossberg üstleniyor. Peki, Saklambaç filminin konusu ne? Saklambaç filminin oyuncuları kim?

SAKLAMBAÇ FİLMİNİN KONUSU NE?

Başarılı bir sosyolog olan David Callaway'in eşi Alison aniden ölüyor ve Emily büyük bir travma yaşıyor. Baba kız, Emily'nin annesi ile güzel günlerini yaşadığı Manhattan'dan New York'un kuzey mahallerinden birine taşınıyorlar. Bundan kısa bir süre sonra Emily, Charlie adını verdiği hayali bir arkadaş geliştirir. David başlangıçta Charlie'yi Emily'nin kendisini ifade etmesine yardımcı olması açısından olumlu bir gelişme olarak görse de başlarına gelen korkunç olaylar onu Charlie'nin gerçek biri olduğuna inandırmaya başlar... Ve eğer öyleyse Charlie'nin durdurulması gerekmektedir. Küçük Emily Callaway'in hayali arkadaşı Charlie ile Saklambaç oynamak çok basit ve masum bir heyecandı. Oysa ki kendisini babası David'in bile durduramadığı kabus gibi olayların ortasında bulur. Charlie kim ya da nedir? David bunu çok merak etmektedir. Nasıl oluyor da kızı böyle bir varlığın bu kadar etkisinde kalabilir?.. Belki de Charlie aslında hayali değildir, belki de kanlı canlı bir varlık olmasa da kötü bir yaratıktır?

SAKLAMBAÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dylan Baker

Dakota Fanning

Robert De Niro

Famke Janssen

Amy Irving

Robert John Burke

Elisabeth Shue

Melissa Leo

David Chandler

SAKLAMBAÇ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Saklambaç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.