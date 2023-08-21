Camille filminin konusu ne? Camille oyuncuları kim?

Camille filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Camille filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Camille filminin konusu ne? Camille filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 11:30
Camille filminin konusu ne? Camille oyuncuları kim?
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Camille filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Boris Lojkine üstleniyor. Peki, Camille filminin konusu ne? Camille oyuncuları kim? 

CAMILLE FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç bir idealist foto muhabiri olan Camille, ortaya çıkan iç savaşı haber yapmak için Orta Afrika Cumhuriyeti'ne gider. Orada gördükleri kaderini sonsuza dek değiştirecektir.

CAMILLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nina Meurisse

Fiacre Bindala

Bruno Todeschini

Grégoire Colin

Geoffrey Bateman

CAMILLE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Camille filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.


Camille konusu nedir?

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