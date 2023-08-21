Yayınlanma: 21.08.2023 - 11:30

Güncelleme: 21.08.2023 - 11:30

Camille filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Boris Lojkine üstleniyor. Peki, Camille filminin konusu ne? Camille oyuncuları kim?

CAMILLE FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç bir idealist foto muhabiri olan Camille, ortaya çıkan iç savaşı haber yapmak için Orta Afrika Cumhuriyeti'ne gider. Orada gördükleri kaderini sonsuza dek değiştirecektir.

CAMILLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nina Meurisse

Fiacre Bindala

Bruno Todeschini

Grégoire Colin

Geoffrey Bateman

CAMILLE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Camille filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.