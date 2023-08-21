Yayınlanma: 21.08.2023 - 11:18

Güncelleme: 21.08.2023 - 11:18

Suikastçilerin Oyunu (Assassination Games) filminin yönetmen koltuğunda Ernie Barbarash oturuyor. Senaristliğini Aaron Rahsaan Thomas üstleniyor. Peki, Suikastçilerin Oyunu filminin konusu ne? Suikastçilerin Oyunu oyuncuları kim?

SUİKASTÇİLERİN OYUNU FİLMİNİN KONUSU NE?

Vincent Brazil ve Roland Flint, iki, en iyi suikastçıdır. Ancak Dünyada birbirlerini bilmemektedirler. Flint usta bir keskin nişancı iken, Brazil, bir bıçak ile eşit derecede olan yetenekli biridir. Bu iki rakip suikastçı DEA tarafından desteklenen bir uyuşturucu kartelinin başı aşağı çekmek için huzursuz bir ittifak kurmaya çalışacaktır.

SUİKASTÇİLERİN OYUNU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jean-Claude Van Damme

Kevin Chapman

Scott Adkins

Kris Van Damme

Valentin Teodosiu

Ivan Kaye

Alin Panc

Serban Celea

Bianca Brigitte Van

Michael Higgs

Marija Karan

Andrew French

SUİKASTÇİLERİN OYUNU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Suikastçilerin Oyunu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.