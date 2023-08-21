Suikastçilerin Oyunu filminin konusu ne? Suikastçilerin Oyunu oyuncuları kim?
Suikastçilerin Oyunu filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Suikastçilerin Oyunu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Suikastçilerin Oyunu filminin konusu ne? Suikastçilerin Oyunu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Suikastçilerin Oyunu (Assassination Games) filminin yönetmen koltuğunda Ernie Barbarash oturuyor. Senaristliğini Aaron Rahsaan Thomas üstleniyor. Peki, Suikastçilerin Oyunu filminin konusu ne? Suikastçilerin Oyunu oyuncuları kim?
SUİKASTÇİLERİN OYUNU FİLMİNİN KONUSU NE?
Vincent Brazil ve Roland Flint, iki, en iyi suikastçıdır. Ancak Dünyada birbirlerini bilmemektedirler. Flint usta bir keskin nişancı iken, Brazil, bir bıçak ile eşit derecede olan yetenekli biridir. Bu iki rakip suikastçı DEA tarafından desteklenen bir uyuşturucu kartelinin başı aşağı çekmek için huzursuz bir ittifak kurmaya çalışacaktır.
SUİKASTÇİLERİN OYUNU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jean-Claude Van Damme
Kevin Chapman
Scott Adkins
Kris Van Damme
Valentin Teodosiu
Ivan Kaye
Alin Panc
Serban Celea
Bianca Brigitte Van
Michael Higgs
Marija Karan
Andrew French
SUİKASTÇİLERİN OYUNU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Suikastçilerin Oyunu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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