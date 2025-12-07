Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şampiyon belli oldu! MasterChef Türkiye 2025 birincisi...

Şampiyon belli oldu! MasterChef Türkiye 2025 birincisi...

7.12.2025 00:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Şampiyon belli oldu! MasterChef Türkiye 2025 birincisi...

MasterChef Türkiye 2025 birincisi belli oldu. Canlı yayında gerçekleşen finalde Özgür ve Sezer kıyasıya rekabet etti...

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2025'in şampiyonu belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye 2025 şampiyonu kim oldu? İşte, MasterChef Türkiye 2025 birincisi...

Image

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL GECESİNDE NELER OLDU?

İlk Etapta Anadolu Mutfağı İçin Mücadele

MasterChef Türkiye 2025’in büyük finali, canlı yayında nefes kesici bir rekabete sahne oldu. Finalistler, ilk etapta Anadolu mutfağı konseptiyle hünerlerini sergileyerek şeflerin karşısına çıktı. Kendilerine verilen 90 dakikalık süre içinde üç aşamalı bir menü hazırlayan yarışmacılar, yaratıcılıklarını ve teknik bilgilerini ortaya koydu.

Özkan’ın Final Menüleri

Başlangıç: Egede

Ana Yemek: Antika

Tatlı: Sahlep-i Sütlaç

Sezer’in Final Menüleri

Başlangıç: Çiğ Mi Köfte

Ana Yemek: Büyük İskender

Tatlı: Nuh’un Tartı

İlk Etabın Puanları Açıklandı

Finalin ilk turunda şeflerin verdiği puanlar sonucunda iki yarışmacı da eşit puanla öne çıktı.

Özkan’ın Puanları

6 + 7,5 + 7,5

Toplam: 21 puan

Sezer’in Puanları

6,5 + 7,5 + 7

Toplam: 21 puan

Final Nefes Kesmeye Devam Etti

İlk etabın sonunda iki yarışmacı da 21 puanla eşit bir performans sergiledi. Mücadele ikinci etaba taşınırken, MasterChef Türkiye 2025 şampiyonunun kim olacağı merak konusu oldu.

Image

MASTERCHEF TÜRKİYE 2025 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’nin final bölümünde Sezer, topladığı 65 puanla MasterChef Türkiye 2025’in şampiyonu oldu.

İlgili Konular: #Şampiyon #Masterchef Türkiye #final