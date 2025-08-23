Şampiyonun Dirilişi (Resurrecting The Champ) filminin konusu ne? Şampiyonun Dirilişi filminin oyuncuları kim?

Şampiyonun Dirilişi filminin yönetmen koltuğunda Rod Lurie oturuyor. Filmin senaristliğini Allison Burnett, Michael Bortman üstleniyor. Peki, Şampiyonun Dirilişi filminin konusu ne? Şampiyonun Dirilişi filminin oyuncuları kim?

ŞAMPİYONUN DİRİLİŞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Spor yazarı Erik, evsiz bir adam olan Champ'i sokaklardan kurtarmaya karar verir. Ancak bu kararırın ardında Champ'in kim olduğuna dair gizi ortaya çıkarmak vardır. Erik bunun gizli kalamayacak bir sır olduğunu ve Champ'in öldüğüne inanılan efsanevi boksör olduğunu düşünmektedir. Champ'in efsanesini diriltirken, onun bireysel macerasında babası ile olan ilişkisinin önemini anlayacaktır. Champ'in yaşamıyla ilgili gerçeklere daldıkça, kendi yaşamında geri plana attığı, yüzleşmekten korktuğu ilişkiler ortaya çıkacaktır. Erik kendi yaşamı ve ailesiyle olan ilişkisini gözden geçirecek ve uzun zamandır hiç yapmadığı bir şekilde kendisiyle yüzleşecektir.

ŞAMPİYONUN DİRİLİŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Josh Hartnett

Samuel L. Jackson

Teri Hatcher

Peter Coyote

Alan Alda

Dale Dye

David Paymer

Dakota Goyo

Kathryn Morris

Kristen Shaw

ŞAMPİYONUN DİRİLİŞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Şampiyonun Dirilişi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.