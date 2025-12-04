Samsun Devlet Opera ve Balesi, Çorum'da sanatseverlerle buluşacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Çorum'da sanatseverlerle bir araya gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Anadolu'yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla 22 Kasım'da Bayburt'ta başlattığı festival devam ediyor.

Bu kapsamda SAMDOB, yarın saat 19.00'da Çorum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "Doktor Mucize" operasıyla sanatseverlerle bir araya gelecek.

SAMDOB, 6 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te ise "Okulumuz Orman" çocuk oyunuyla minik seyircileri sanatla buluşturacak.

SAMDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin ilk durağının bu sene Bayburt olduğunu ve sanatseverler tarafından ilgi gördüğünü belirtti.