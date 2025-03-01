Zombi İstilası filminin konusu ne? Zombi İstilası filminin oyuncuları kim?

Zombi İstilası (Herd) izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Zombi İstilası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Zombi İstilası filminin konusu ne? Zombi İstilası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Zombi İstilası filminin konusu ne? Zombi İstilası filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.03.2025 - 21:12

Zombi İstilası filminin yönetmen koltuğunda Steven Pierce oturuyor. Filmin senaristliğini James Allerdyce ve Steven Pierce üstleniyor. Peki, Zombi İstilası filminin konusu ne? Zombi İstilası filminin oyuncuları kim? 

ZOMBİ İSTİLASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, geçmişinden kaçmaya çalışırken bir zombi sürüsü ve militanlar arasında kalan bir kadının, düştüğü bu durumdan kurtuluş mücadelesini anlatıyor.

ZOMBİ İSTİLASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ellen Adair

Mitzi Akaha

Jeremy Holm

Timothy V. Murphy

ZOMBİ İSTİLASI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Zombi İstilası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.8 olarak belirlendi.


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