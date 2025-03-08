Diziye konu oldu, Ece Gürel'in ölümüyle gündeme geldi: 'Ayahuasca çayı'
İstanbul'daki Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mimar Ece Gürel’in Belgrad Ormanı’na ne için gittiği merak konusu oldu. Cadılık zanaati eğitimi aldığı öğrenilen Gürel’le birlikte ‘aleksitimi’ ve ‘ayahuasca çayı’ da tartışılmaya başlandı.
Kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ancak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybeden mimar Ece Gürel’in, gittiği Belgrad Ormanı’nda halüsinojenik etkisiyle tanınan ve birçok ülkede yasak olan ayahuasca çayıyla bir ritüel gerçekleştirdiği iddiası kısa süre içerisinde gündem oldu.
Söz konusu iddiaların ardından ayahuasca çayı merak edilmeye başlandı.
BİRÇOK ÜLKEDE YASAKLI
Sputnik’ten Başak Koçak’ın haberine göre banisteriopsis caapi bitkisinden üretilen ve Amazon yerlileri tarafından binlerce yıldır ritüel esnasında kullanılan ayahuasca çayı, Güney Amerika’daki şamanlar tarafından kullanılıyor ve halüsinojenik etkisiyle biliniyor.
Ayahuasca çayı içeriğinde bulundurduğu dimetiltriptamin (DMT) maddesi nedeniyle birçok ülkede yasaklı.
Ece Gürel’den gelen kahreden haber sonrası merak edilen bir diğer kavram da aleksitimi oldu. Duygusal körlük olarak da adlandırılan, aleksitimi bireyin kendi hislerini çözmekte ve başkalarının duygularını anlamakta zorlanması olarak tarif ediliyor.
Özellikle Z kuşağı arasında yaygınlaştığı belirtilen bu durumun neticesinde empati kurmakta güçlük, düşük duygusal farkındalık ve sosyal ilişkilerde kopukluk gibi çeşitli sorunlar baş gösteriyor.
'46 YOK OLAN' DİZİSİNE KONU OLMUŞTU
Ayahuasca maddesi ülkenin gündemine girerken akıllara Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı 46 Yok Olan dizisi geldi.
Dizide 5 yıldır komadaki kardeşini uyandırmak için ilaç üretmeye çalışan doktor Murat ilacında eksik olan maddenin Şamanizm ayinlerinde içilen içeceğin içinde olduğuna inanarak ormanda Şamanizm ayinine dahil oluyordu.
Kız kardeşi Ezo'yu tekrardan sağlığına kavuşturabilmek için Murat Hoca, ayahuascayı kardeşine enjekte ederek kardeşinin gözlerini açmasını sağlamıştı.
GENÇLER ARASINDA GÖRÜLÜYOR
Bir diğer merak konusu olan kavram ise aleksitimi oldu. Duygusal körlük olarak da bilinen aleksitimi, bireyin kendi hislerini tanımlamakta ve başkalarının duygularını anlamakta güçlük çekmesiyle karakterizedir.
Son yıllarda özellikle Z kuşağında yaygınlaştığı gözlemlenen bu durum, empati kurmada zorluk, düşük duygusal farkındalık ve sosyal ilişkilerde kopukluk gibi çeşitli sorunlara yol açabiliyor.
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