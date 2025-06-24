Şanslı Gün filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Roger Avary üstleniyor. Peki, Şanslı Gün filminin konusu ne? Şanslı Gün filminin oyuncuları kim?

ŞANSLI GÜN FİLMİNİN KONUSU NE?

Hapishaneden yeni çıkan kasa hırsızı Red, ailesini bir arada tutmaya çalışırken geçmişi ile tekrar yüzleşir. Psikopat bir kiralık katil olan Luc, ağabeyinin ölümünün intikamını almak için Red’in karşısına çıkar.

ŞANSLI GÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nina Dobrev

Crispin Glover

Michael Madsen

Luke Bracey

David Hewlett

Clé Bennett

Nadia Farès

Tomer Sisley

Josie Ho

Darrin Baker

ŞANSLI GÜN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Şanslı Gün filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.