Şanslı Gün filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Roger Avary üstleniyor. Peki, Şanslı Gün filminin konusu ne? Şanslı Gün filminin oyuncuları kim?
ŞANSLI GÜN FİLMİNİN KONUSU NE?
Hapishaneden yeni çıkan kasa hırsızı Red, ailesini bir arada tutmaya çalışırken geçmişi ile tekrar yüzleşir. Psikopat bir kiralık katil olan Luc, ağabeyinin ölümünün intikamını almak için Red’in karşısına çıkar.
ŞANSLI GÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nina Dobrev
Crispin Glover
Michael Madsen
Luke Bracey
David Hewlett
Clé Bennett
Nadia Farès
Tomer Sisley
Josie Ho
Darrin Baker
ŞANSLI GÜN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Şanslı Gün filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.