Şanslı Gün filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Roger Avary üstleniyor. Peki, Şanslı Gün filminin konusu ne? Şanslı Gün filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ŞANSLI GÜN FİLMİNİN KONUSU NE?

Lucky Day, intikam peşindeki suikastçıdan ailesini korumaya çalışan eski bir mahkumun hikayesini konu ediyor. Red, kasa açma konusunda uzman olan bir adamdır. Yıllardır hapiste olan Red, hapisten çıktığı gibi soluğu ailesinin yanında alır. Red, çok özlediği karısı ve artık bir genç kız olan kızı ile yıllar sonra yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşar. Ancak bu mutluluk kısa sürecektir. Red, yaptığı son iş sırasında Luc adındaki bir suikastçının kardeşinin ölümüne neden olur. İntikam peşindeki Luc, Red’in hapisten çıktığını öğrenince onun peşine düşer. Peşine düşen Luc’dan haberi olmayan Red’in tek derdi sakladığı paraların yerini bulmaktır. Red, kendisine adım adım yaklaşmakta olan Luc’u öğrenince bir yandan ailesini kurtarmak bir yandan da sakladığı paraların yerini bulmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

ŞANSLI GÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Crispin Glover

Nina Dobrev

David Hewlet

Clé Bennett

Josie Ho

ŞANSLI GÜN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Şanslı Gün filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.