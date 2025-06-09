Netflix’in 2025 yapımı Sara Gölgedeki Kadın (Sara: Woman in the Shadows) dizisi, izleyicileri karanlık sırlar ve psikolojik gerilimlerle dolu bir dünyaya davet ediyor. Peki, Sara: Gölgedeki Kadın dizisinin konusu ne? Sara: Gölgedeki Kadın dizisinin oyuncuları kimler?

SARA: GÖLGEDEKİ KADIN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Eski gizli servis ajanı Sara, bağlarını kopardığı oğlu Giorgio'nun şüpheli ölümünden sonra eski ekibiyle ve yıllar önce geride bıraktığı hayatıyla yeniden ilişkiye geçer. 53 dk. Teresa, Sara'yı Sergio'nun son adımlarının izini sürmeye ve onun nasıl kaybolduğunu araştırmaya yöneltir.

SARA: GÖLGEDEKİ KADIN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Netflix Sara: Gölgedeki Kadın dizisinin oyuncuları şu şekildedir:

Teresa Saponangelo (Sara)

Claudia Gerini (Teresa)

Flavio Furno (Pardo)

Giacomo Giorgio (Ciro Musella)

Ivan Castiglione

Yoon C. Joyce (II Cinese)

Zappia Rosario (Ispettore)

Carmine Recano (Massimiliano)

Antonio Gerardi (Tarallo)

Chiara Celotto (Viola)

Massimo Popolizio (Corrado Lembo)